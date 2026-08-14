Rendszerváltás

Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvény-módosítás elleni beadványát

Az Alkotmánybíróság (Ab) visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény tizenhatodik módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte - derül aki az Ab honlapján pénteken közzétett határozatból.



A testület az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza.



A Fidesz által támadott passzus azt mondja ki, hogy az alaptörvény-módosítás hatályba lépésekor működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány alapító jogait az állam gyakorolja, amely meg is szüntetheti az alapítványt. Megszűnés esetén pedig az alapítványnak juttatott állami vagyon ingyenesen visszaszáll az államra.



Az ellenzéki párt az utólagos normakontroll-eljárásra vonatkozó indítványában azzal érvelt, hogy a támadott rendelkezés nem általános jövőbeli alkotmányos intézményt szabályoz, hanem a hatálybalépéskor már működő alapítványokra vonatkozó szabályt alkot.

Az ellenzéki párt annak megállapítását kérte, hogy az alaptörvény-módosítás "a hatálybalépése előtti lezárt tényekből, átmeneti garancia nélkül, önvégrehajtó közjogi joghátrányt vezet le, és emiatt nem felel meg az alaptörvény-módosítás eljárási feltételeinek".



A testület - amely csütörtöki, teljes ülésén tárgyalta az ügyet - indoklásában azt írja, hogy állandó gyakorlata szerint nem vonja hatáskörébe az alkotmányt és az azt módosító új normák felülvizsgálatát, az alkotmányi rendelkezések tartalmi szempontú felülvizsgálatára és megsemmisítésére nem jogosult.



A testület kitért az alaptörvény 2013-as negyedik módosítására is, amely maga vonta el az Ab hatáskörét az alaptörvény-módosítások tartalmi felülvizsgálatára.

A Fidesz beadványa pedig álláspontjuk szerint az Alkotmánybíróság hatáskörén kívül eső tartalmi kontrollra irányul.



Polt Péter az Ab elnöke és Handó Tünde nem támogatták a többségi határozatot, különvéleményük szerint a testületnek érdemi vizsgálatot kellett volna lefolytatnia.



Az Ab a határozatában emlékeztetett, hogy jelen beadványban az indítványozók az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében hozott törvény és egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését is kérték. A testület azonban úgy döntött, hogy ezt a kérelmet elkülöníti és önálló eljárásban vizsgálja.



A határozat teljes szövege itt olvasható: https://media.alkotmanybirosag.hu/2026/01/2026_30_alairt.pdf