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Kapitány István miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét

Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter 2025 elején jelölte Láng Gézát a Magyar Posta elnök-vezérigazgatójának.

2026.08.14 10:24MTI
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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét.

A miniszter pénteki Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát.

Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter 2025 elején jelölte Láng Gézát a Magyar Posta elnök-vezérigazgatójának.

Láng Géza szakmai pályáját 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta Biztosítónál, ahol nyolc évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának tagjaként is segítette a vállalat működését.

Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta Zrt. 2025-ben mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztatott. A társaság 2025-ben mintegy 304 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el az előző évi 288 milliárd forinttal szemben. A cég adózott nyeresége 2025-ben 16 milliárd forintot tett ki.

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