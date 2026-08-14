Állatvédelem

Csoda a tragédia után: előkerült az őzcsalád egyetlen túlélője

Két nappal a kóbor kutyák pusztító támadása után váratlan reménysugár érkezett: életben maradt egy apró őzgida, amely eddig a rejtekhelyén húzta meg magát. 2026.08.14 06:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Néhány nappal azután, hogy két kóbor kutya hét őzet pusztított el egy birtokon, a Greens of Daisy örömhírt osztott meg: előkerült a támadás egyetlen ismert túlélője.



A bejegyzés szerint a kis őzgida valószínűleg az utolsó pillanatban tudott elrejtőzni, ezért menekült meg a tragédiától. A család úgy véli, az állat a történtek okozta sokk miatt két teljes napig nem merészkedett elő búvóhelyéről.



Amikor végül megjelent, magányosan járta körbe a birtokot, láthatóan a családját keresve. A tulajdonosok szerint különösen megrendítő volt látni, ahogy hiába kutat társai után.



Mivel a gida még nagyon fiatal, komoly aggodalomra adott okot, hogy képes lesz-e önállóan életben maradni. A család friss almát és répát tett ki számára, amelyet az állat elfogadott és enni kezdett.



A bejegyzés szerint mindent megtesznek azért, hogy a kis őz biztonságban érezhesse magát a birtokon, és több óvintézkedést is megtettek annak érdekében, hogy hasonló támadás ne ismétlődhessen meg.



A tulajdonosok egyúttal megköszönték azt a sok együttérző üzenetet és támogatást, amelyet az elmúlt napokban kaptak. Mint írták, a tragédia feldolgozásában sokat jelentett számukra a közösség együttérzése.