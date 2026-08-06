Energiaválság

Magyar Péter: átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány

Pénteken kihirdetik a másfél milliárd euró, majd 600 milliárd forint uniós forrásokból megvalósuló elektromos hálózatfejlesztési pályázat eredményét. 2026.08.06 06:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mostani energiaválság tanulságaira is válaszolva átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány szerdai ülésén - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szerda este.



A miniszterelnök videójában jelezte: bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia-hálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el.



A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, magántőke bevonásával valósítják meg - mondta hozzátéve, hogy olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek.



Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a kormányülés után tanácskozott a védelmi munkacsoport is. A Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 centivel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil - jelentette ki.



Emellett Szlovákia nyilvánosan megerősítette, hogy a nemzetközi kötelezettségeiknek eleget tesznek, a Magyarországnak járó vízmennyiséget akadálytalanul továbbengedik.



Jelezte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja rövid idővel korábban átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de rövidesen újraindul a termelés.



Jelenleg "óvatosan optimisták vagyunk". Az elmúlt napokban sikerült megőrizni Magyarország energiaegyensúlyát, elkerülni a paksi erőmű teljes leállítását, és a "hőségben olyan nemzeti összefogás jött létre, amelyet Európa- és világszerte irigyelnek és csodálva figyelnek" - fogalmazott hozzátéve, hogy a következő órák és napok ugyanakkor még kritikusak lesznek.



Magyar Péter kitért arra is, hogy a nap folyamán Székesfehérvár külterületén egy Mol-telep közelében 150 hektáron égett a száraz avar, ezt a tüzet eloltották, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsány külterületén 100 hektáron ég az aljnövényzet, a tüzet jelenleg is honvédségi helikopterekkel oltják.



Az ivóvízellátás nagyon kevés településtől eltekintve stabil Magyarországon, ahol segítségre van szükség, ott a katasztrófavédelem és a honvédség jelen van. Az elmúlt egy-két napban összesen 140 ezer liter vizet osztottak az autópályákon kialakuló torlódásoknál, valamint a vasúton.



Megjegyezte: büszke arra, hogy nem csak az állam segít, a Tisza 2500 önkéntese 350 helyszínen egymillió liter ivóvizet osztott szét a járókelőknek, az utcákon dolgozóknak.



A miniszterelnök beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoportban utasítást adott, hogy minden szakterület készítse el a közép és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját.



Értékelése szerint az előző kormány számtalan mulasztása és tudatosan rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését Magyarországon, a tárolókapacitások fejlesztése elmaradt, a paksi erőmű nem volt felkészítve a most tapasztalható alacsony vízállásra, ráadásul az előző kormány az energetikai fejlesztésekre és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra rendelkezésre álló uniós források hazahozataláról is lemondott.



Magyar Péter kijelentette: a Tisza-kormány hazahozza az uniós forrásokat és első lépésben összesen 868 milliárd forintnyi energetikai fejlesztési forrást fognak felhasználni.

Azt ígérte, hogy felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását. Emellett mindenki számára megnyitják az ingyenes okosmérő igénylés lehetőségét, és már évi 4000 kilowattórás fogyasztás felett kötelezővé teszik a telepítésüket. Emellett egyszerűsítik a geotermikus energia feltárásának engedélyezését.



Azt is mondta: augusztus 31-ig kiírják az első szélerőművi pályázatokat a beruházó vállalatok számára. A projektekben magyar állami tulajdonrészt fognak előírni, mert egyértelmű cél, hogy a beruházásokból a korábbi naperőműves fejlesztésekkel szemben a magyar állam és az önkormányzatok anyagilag is részesüljenek. A települések a Szent István Vidékfejlesztési Program keretében pályázhatnak majd a részvételre.



Hozzátette, hogy minél több település számára lehetőséget szeretnének biztosítani a részvételre, hiszen ez egy település számára nemcsak néhány szélerőművet jelent, hanem helyben maradó iparűzési adót, olcsóbb és biztonságosabb energiát, út- és hálózatfejlesztést, valamint hosszú évekre kiszámítható költségvetési bevételt.



Pénteken kihirdetik a másfél milliárd euró, majd 600 milliárd forint uniós forrásokból megvalósuló elektromos hálózatfejlesztési pályázat eredményét is.



A videó végén a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a következő napon is nagyon fontos, hogy a fogyasztás a tervezett alatt maradjon, és a nagyobb fogyasztások átütemezését kérte a nemzettől.