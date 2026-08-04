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Visszavonták az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. hétfőn azt közölte, hogy új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében. 2026.08.04 11:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Visszavonta az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének - Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak - megbízását a közmédia vezetősége - közölte a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.



A Duna Médiaszolgáltató Zrt. hétfőn azt közölte, hogy új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében.



Az M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós. A naponta több alkalommal élőben jelentkező Híradóban elismert szakemberek és fiatal tehetségek is szerepet kapnak - jelentették be.



A 24.hu azt írta, hogy Hajdú korábban a Mészáros-csoport kommunikációs munkatársa, Borsa Miklós pedig a Híradó újságírója volt 2014-ben, majd visszavonult.



Miután a Telex megírta a 24.hu-ra hivatkozva, hogy az új főszerkesztő és a műsorvezető hol dolgozott, Magyar Péter miniszterelnök csak annyit kommentelt a lap Facebook-oldalán: "nem hinném…"