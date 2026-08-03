Vízhiány

Lassítsanak a dabasi Szőlő utcában: szomjas őzek járnak ki inni

A hőség és a szárazság miatt naponta többször is megjelennek az őzek egy dabasi erdős útszakaszon, a helyiek fokozott óvatosságot kérnek az autósoktól. 2026.08.03 18:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A CsoDabas dabasi közösségi csoportban felhívást tettek közzé a Szőlő utcában közlekedők számára: arra kérik az autósokat, hogy az erdős szakaszon különösen körültekintően vezessenek, mert az őzek a nagy szárazság miatt rendszeresen kijárnak inni.



A bejegyzés szerint a vadak naponta többször is felkeresik a kihelyezett itatóhelyet. A vízutánpótlást biztosító helyi lakos azt is jelezte, hogy az itatót nem tudja az út túloldalára áthelyezni, mert attól tart, hogy ellopnák, ráadásul a locsolótömlő sem ér el odáig.



A felhívásban arra is kérik a közlekedőket, hogy legyenek türelmesek, és ne dudáljanak az itató állatokra. Mint írják, az őzek rendszerint csak rövid ideig tartózkodnak a víznél, majd továbbállnak.



A tartós hőség és az aszály miatt országszerte egyre gyakrabban fordul elő, hogy a vadon élő állatok lakott területek közelében keresnek vizet. A szakemberek ilyenkor fokozott óvatosságot javasolnak, különösen erdős útszakaszokon, ahol a vadak váratlanul az úttestre léphetnek.



