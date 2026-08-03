Vízhiány

Gajdos László: Az egész felső Duna-vízgyűjtőt történelmi aszály sújtja

Az élő környezetért felelős miniszter szerint a rekordalacsony magyarországi vízállás oka nem a víz visszatartása, hanem az, hogy a Duna már a felső szakaszain is rendkívül kevés vizet szállít. 2026.08.03 16:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gajdos László szerint tévhit, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállását az okozná, hogy valamelyik felvízi ország „elzárja” vagy visszatartja a vizet.



A miniszter közlése szerint a probléma oka az, hogy a Duna teljes felső vízgyűjtő területén történelmi vízhiány alakult ki. Mint írta, Németországban, Ausztriában és Szlovákiában is rekordközeli vagy minden korábbinál alacsonyabb vízállásokat mérnek.



Tájékoztatása szerint Németország több szakaszán a folyó vízszintje a valaha mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, Ausztriában szintén történelmi minimumközeli állapotok alakultak ki, míg Szlovákiában, Pozsony térségében is rendkívül alacsony a Duna vízállása.



A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarországra ugyanaz a víz érkezik, amely a felső szakaszokon már eleve jelentősen lecsökkent mennyiségű. Ezért a budapesti és más hazai rekordalacsony vízállások nem elszigetelt jelenségek, hanem az egész Duna vízgyűjtőjét érintő súlyos aszály következményei.



Gajdos László szerint a jelenlegi helyzet jól mutatja, hogy a Duna vízjárását nem kizárólag helyi tényezők befolyásolják, hanem a teljes nemzetközi vízgyűjtőn kialakuló csapadékhiány és tartós szárazság. Szerinte a folyó „nem Magyarországon fogy el”, hanem már eleve rendkívül alacsony vízhozammal érkezik az országba.