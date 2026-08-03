Vízhiány

Átláthatóságot követelnek a Jászságban épült magán víztározó ügyében

Civil kezdeményezés indult egy, a Zagyva mellett épült öntözési célú víztározó miatt. A kezdeményezők szerint nyilvánosságra kell hozni a beruházás engedélyeit és környezeti hatásait. 2026.08.03 14:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Civil szervezetek és helyi lakosok szerint számos nyitott kérdés övezi azt a Jászberény és Jásztelek között, a Zagyva folyó mellett megépült öntözési célú víztározót, amely a közlés szerint mintegy 600 ezer köbméter víz befogadására alkalmas.



A kezdeményezők azt állítják, hogy a 2025-ben, mintegy egymilliárd forintnyi uniós és hazai támogatásból megvalósult beruházás egy magántulajdonban lévő víztározó, amely a Zagyvából szivattyúzott vízzel működik, és mintegy 113 hektárnyi mezőgazdasági terület öntözését szolgálja.



A civilek hangsúlyozzák, hogy a Zagyva vízhozama az év jelentős részében alacsony, ezért szerintük kiemelten fontos annak tisztázása, hogy a vízkivétel nem veszélyezteti-e a folyó ökológiai állapotát, a térség talajvízkészletét és a helyi élővilágot.



A petícióban több követelést is megfogalmaztak. Egyebek mellett kérik:



- a vízkivételi engedélyek teljes dokumentációjának nyilvánosságra hozatalát,

- az éves vízfelhasználási terv közzétételét,

- a környezeti hatásvizsgálatok (KHV, Víz Keretirányelv, Natura 2000) megismerhetőségét,

- a monitoring- és beavatkozási rendszer részletes ismertetését,

- a beruházás támogatási forrásainak átlátható bemutatását,

valamint egy, a helyi lakosokat és gazdálkodókat is bevonó monitoringbizottság létrehozását.

Emellett azt is kérik, hogy a beruházó vállalja: alacsony vízállás esetén azonnal felfüggeszti a Zagyvából történő vízkivételt, és nyilatkozzon arról, hogy a létesítmény nem veszélyezteti a térség vízbiztonságát.



A kezdeményezők szerint a vízkészletek megőrzése közérdek, ezért a beruházás működésének átláthatónak kell lennie. A közlés szerint az ügyben indított petíciót eddig több mint hatezren írták alá.



A beruházás üzemeltetője és az illetékes hatóságok a fenti állításokra a közlemény megjelenéséig nem reagáltak.