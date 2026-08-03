Vízhiány
Átláthatóságot követelnek a Jászságban épült magán víztározó ügyében
Civil kezdeményezés indult egy, a Zagyva mellett épült öntözési célú víztározó miatt. A kezdeményezők szerint nyilvánosságra kell hozni a beruházás engedélyeit és környezeti hatásait.2026.08.03 14:48ma.hu
Civil szervezetek és helyi lakosok szerint számos nyitott kérdés övezi azt a Jászberény és Jásztelek között, a Zagyva folyó mellett megépült öntözési célú víztározót, amely a közlés szerint mintegy 600 ezer köbméter víz befogadására alkalmas.
A kezdeményezők azt állítják, hogy a 2025-ben, mintegy egymilliárd forintnyi uniós és hazai támogatásból megvalósult beruházás egy magántulajdonban lévő víztározó, amely a Zagyvából szivattyúzott vízzel működik, és mintegy 113 hektárnyi mezőgazdasági terület öntözését szolgálja.
A civilek hangsúlyozzák, hogy a Zagyva vízhozama az év jelentős részében alacsony, ezért szerintük kiemelten fontos annak tisztázása, hogy a vízkivétel nem veszélyezteti-e a folyó ökológiai állapotát, a térség talajvízkészletét és a helyi élővilágot.
A petícióban több követelést is megfogalmaztak. Egyebek mellett kérik:
- a vízkivételi engedélyek teljes dokumentációjának nyilvánosságra hozatalát,
- az éves vízfelhasználási terv közzétételét,
- a környezeti hatásvizsgálatok (KHV, Víz Keretirányelv, Natura 2000) megismerhetőségét,
- a monitoring- és beavatkozási rendszer részletes ismertetését,
- a beruházás támogatási forrásainak átlátható bemutatását,
valamint egy, a helyi lakosokat és gazdálkodókat is bevonó monitoringbizottság létrehozását.
Emellett azt is kérik, hogy a beruházó vállalja: alacsony vízállás esetén azonnal felfüggeszti a Zagyvából történő vízkivételt, és nyilatkozzon arról, hogy a létesítmény nem veszélyezteti a térség vízbiztonságát.
A kezdeményezők szerint a vízkészletek megőrzése közérdek, ezért a beruházás működésének átláthatónak kell lennie. A közlés szerint az ügyben indított petíciót eddig több mint hatezren írták alá.
A beruházás üzemeltetője és az illetékes hatóságok a fenti állításokra a közlemény megjelenéséig nem reagáltak.
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