Energiaválság
A Duna alacsony vízállása miatt teljesen leáll a Paksi Atomerőmű
A Duna rekordalacsony vízállása miatt fokozatosan állították le az erőmű blokkjait, vasárnapra így teljesen megszűnt az áramtermelés.2026.08.01 23:38ma.hu
Magyar Péter szombat éjjel jelentette be, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelő gépegységét.
Közlése szerint ezt követően az erőmű már csak 240 megawatt teljesítménnyel működik, majd vasárnap – fennállása óta először, 44 év után – teljesen leáll. A döntés oka a rekordalacsony dunai vízállás, amely már nem teszi lehetővé az erőmű biztonságos hűtéséhez szükséges üzemi feltételek fenntartását.
A Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét biztosítja, ezért a teljes leállás jelentős kihívást jelent az ország energiaellátása szempontjából. A kieső termelést várhatóan nagyobb importtal, hazai gázerőművekkel és más rendelkezésre álló termelőkapacitásokkal pótolják.
Az elmúlt hetekben az erőmű több alkalommal is teljesítménycsökkentést hajtott végre a Duna vízhőmérsékletére és az üzemi korlátokra vonatkozó előírások betartása érdekében. Az Országos Atomenergia Hivatal korábban hangsúlyozta, hogy ezek az intézkedések nem a nukleáris biztonságot érintették, hanem a környezetvédelmi és üzemeltetési követelmények teljesítését szolgálták.
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