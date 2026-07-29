Aszály

Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt Magyarországon

Az ország területének csaknem háromnegyedét sújtja a súlyos vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú készültséget vezették be az aszály elleni védekezésben. 2026.07.29 06:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gajdos László bejelentette, hogy rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben.



A miniszter közlése szerint Magyarország területének mintegy háromnegyedét súlyos vízhiány sújtja, ezért a vízügyi ágazatban a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe.



Gajdos László szerint az intézkedés célja, hogy a vízügyi szervezetek az azonnali beavatkozásokat és a szükséges műszaki intézkedéseket gyorsabban és hatékonyabban tudják végrehajtani az aszály következményeinek mérséklése érdekében.



A rendkívüli készültség lehetővé teszi a védekezési feladatok összehangolását, valamint a rendelkezésre álló erőforrások rugalmasabb felhasználását az ország legsúlyosabban érintett térségeiben.



A miniszter a bejelentésében további részleteket egyelőre nem közölt arról, hogy mely területeken és milyen konkrét intézkedésekre kerül sor a következő napokban.