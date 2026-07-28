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Magyar Péter: Európa legerősebb korrupció-ellenes intézménye állhat fel
Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupció-ellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök kedden a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta: a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni.2026.07.28 18:25MTI
Az Országgyűlés kedden 143 igen szavazattal, 47 ellenében fogadta el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényt.
Magyar Péter kiemelte: történelmi döntést hozott az Országgyűlés, és óriási lépést tett a Tisza egyik legfontosabb vállalása érdekében.
"A Fidesz széteső frakciója hiába szavazott nemmel a korrupcióellenes küzdelemre, és a nemzeti vagyon visszaszerzésére, a Tisza országgyűlési képviselői biztosították a javaslathoz a többséget. Itt az idő, hogy elinduljon a valódi tisztítótűz, elinduljon az érdemi munka, és felálljon végre Európa legerősebb korrupció-ellenes intézménye. Ehhez minden szükséges segítséget meg fogunk adni" - fogalmazott a kormányfő.
Magyar Péter kitért arra, hogy az egész ország várja, hogy az intézmény minél hamarabb eredményesen működni kezdjen, de azt is joggal várják el a magyarok, hogy az új korrupció-ellenes intézmény minden ügyben a legnagyobb alapossággal és precizitással járjon el.
"A ma elfogadott törvény kijelöli számunkra a következő lépéseket. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és négy elnökhelyettesét harminc napon belül meg kell választani. Ezekbe a pozíciókba pártpolitikától független, kiváló szakembereknek kell kerülniük, akik a törvény betűje és szelleme szerint járnak el a magyar emberek és a magyar nemzet érdekében" - szögezte le.
Kifejtette, hogy miután az elnök és az elnökhelyettesek leteszik az esküt, elkezdődik a hivatal felépítése, a nyomozók, pénzügyi elemzők, adószakértők, ügyészek és egyéb jogi szakértők felvétele, akik azon fognak dolgozni, hogy kiderüljön, kihez és milyen illegális úton került a magyar emberek több ezer milliárd forintja.
"A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, nyomozásokat kezdeményez majd, saját jogon vizsgálódik, eljárásokat indít, és a vádat is képviselni fogja, szigorúan jogállami keretek között" - emelte ki a miniszterelnök.
Magyar Péter kitért arra, hogy a Fidesz a terror leggyalázatosabb intézményéhez, az ÁVH-hoz kezdte hasonlítani az alkotmányos keretek között létrehozott, korrupció-ellenes bűnüldöző hivatalt.
Hozzátette, a Fidesz által felemlegetett és párhuzamba állított ÁVH a kommunista párt politikai rendőrsége volt, ahol magyarok ezreit nyomorítottak meg.
"Az ő emléküket alázta meg a Fidesz ezzel a gusztustalan hasonlattal" - tette hozzá.
Hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a magyar választók döntése alapján, az alaptörvénynek és minden vonatkozó jogszabálynak megfelelően került létrehozásra.
"Az új hivatal célja nem a politikai leszámolás vagy a számonkérés, hanem a közpénzek visszaszerzése és az elkövetett súlyos korrupciós ügyek feltárása. De nem csak az ellopott vagyon visszaszerzése lesz a hivatal feladata, nem csak a múlt bűneit kell helyrehoznunk, gondoskodnunk kell a tisztább jövőről is. A Nemzeti vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az egyik legfontosabb letéteményese lesz ennek a munkának. De nem csak ezen a szuperhivatalon múlik a tiszta, korrupciómentes közélet megteremtése Magyarországon. Azért mindannyiunknak dolgozni kell, minden nap" - mondta végül videójában Magyar Péter.
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