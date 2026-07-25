Rendszerváltás

Szabó Bence átadta adományát Iványi Gábor egyesületének

Szabó Bence, a nemzeti nyomozó iroda korábbi nyomozója átadta adományát az Iványi Gábor lelkész által vezetett Oltalom Karitatív Egyesületnek. 2026.07.25 14:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ismeretes, Szabó Bence márciusban egy interjúban beszélt a magyar titkosszolgálatok Tisza Párt elleni akciójáról, "ezért kirúgták a rendőrségtől és eljárást indítottak ellene". Testvére gyűjtést szervezett a javára, az ezen összegyűlt mintegy 280 millió forint nagy részét Szabó Bence alapítványoknak, mások mellett az Oltalom Karitatív Egyesületnek ajánlotta fel.



A csütörtökön átvett adományt az egyesület az Oltalom Kórház fogorvosi rendelőjének korszerűsítésére és a hajléktalanokat ellátó fogászati szakrendelés újraindítására fordítja - közölték.



Szabó Bence gyanúsítotti státuszát május elején az ügyben megszüntették, Pósfai Gábor belügyminiszter pedig május közepén bejelentette, hogy az ezredes a Belügyminisztériumban fog dolgozni, feladata a miniszteri kabineten belül az állomány, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz.