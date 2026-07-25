Rendszerváltás
Szabó Bence átadta adományát Iványi Gábor egyesületének
Szabó Bence, a nemzeti nyomozó iroda korábbi nyomozója átadta adományát az Iványi Gábor lelkész által vezetett Oltalom Karitatív Egyesületnek.2026.07.25 14:45MTI
Mint ismeretes, Szabó Bence márciusban egy interjúban beszélt a magyar titkosszolgálatok Tisza Párt elleni akciójáról, "ezért kirúgták a rendőrségtől és eljárást indítottak ellene". Testvére gyűjtést szervezett a javára, az ezen összegyűlt mintegy 280 millió forint nagy részét Szabó Bence alapítványoknak, mások mellett az Oltalom Karitatív Egyesületnek ajánlotta fel.
A csütörtökön átvett adományt az egyesület az Oltalom Kórház fogorvosi rendelőjének korszerűsítésére és a hajléktalanokat ellátó fogászati szakrendelés újraindítására fordítja - közölték.
Szabó Bence gyanúsítotti státuszát május elején az ügyben megszüntették, Pósfai Gábor belügyminiszter pedig május közepén bejelentette, hogy az ezredes a Belügyminisztériumban fog dolgozni, feladata a miniszteri kabineten belül az állomány, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 14:45 Szabó Bence átadta adományát Iványi Gábor egyesületének
- 12:44 Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés
- 10:43 A szociális tárca mobil teamekkel és krízisközpontokkal segítené a közterületi problémák kezelését
- 8:42 Amnesty International Magyarország: a Tiszának szakítania kellene az egypárti alkotmánybíró-jelöléssel és -választással
- 6:41 Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára, felmérik a gazdák véleményét
- 22:40 Eltávolították a szennyező anyagot a Fekete-Körösről
- 20:39 Ságodi Attila a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatója
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06