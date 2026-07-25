Rendszerváltás

Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját - közölte a tárca pénteken az MTI-vel.



Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben.



A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt: médiaszervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform- és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit.



A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott: írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé - olvasható a közleményben.



A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés kilenc kérdéskör mentén zajlik: feladat és közszolgálatiság 2030-ban; tartalmi hiányok és megőrzendő értékek; egyidejű generációs elérés; a közmédia szerepe a helyi közösségekben; dezinformáció, hiteles tájékoztatás és médiaműveltség; kultúra, oktatás és tudomány közvetítése; a társadalom reprezentációja; platform és archívumstratégia, valamint médiapiaci ökoszisztéma.



A vélemények beküldésének határideje augusztus 20., az anyagokat e-mailben, a kozmedia@tkkm.gov.hu címre várják PDF vagy Word dokumentumban - tették hozzá.



Közölték azt is, hogy az írásos egyeztetés mellett a minisztérium a témában szervezett szakmai fórumokon is részt vesz, valamint lehetőség szerint online és személyes kerekasztal-beszélgetéseket is szervez az érintett szakmai szereplők bevonásával.



A beérkezett vélemények utólag nyilvánosságra kerülnek és az egyeztetés összegzett eredményét is nyilvánosságra hozzák, valamint átadják a Független Közmédia Testületnek, amely szabadon dönt arról, hogy azt beépíti-e a vezérigazgatói pályázat feltételrendszerébe - írta a minisztérium.



Úgy fogalmaztak, "ez a következő lépés azon az úton, amelyet az április 12-én megválasztott kormány bejár annak érdekében, hogy a közmédia hiteles és független, a társadalmat szolgáló médium legyen. Olyan, amilyet Magyarország megérdemel".