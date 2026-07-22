Rendszerváltás

Lemondott a legfőbb ügyész

Nagy Gábor Bálint a Legfőbb Ügyészség közleménye szerint benyújtotta lemondását az ideiglenes köztársasági elnökön, Forsthoffer Ágnes keresztül az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöknek.



A közlemény szerint a legfőbb ügyész azt kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-én szűnjön meg.



Lemondó nyilatkozatában Nagy Gábor Bálint azt írta, hogy az igazságszolgáltatás és az ügyészség függetlenségének megőrzése a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Úgy fogalmazott, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere.



A távozó legfőbb ügyész szerint kedvezőtlen üzenetet hordoz, ha egy hivatalban lévő legfőbb ügyész leváltását azért kezdeményezik közéleti szereplők, mert a folyamatban lévő büntetőeljárások nem a politikai elvárásoknak megfelelően alakulnak. Álláspontja szerint ez azt a benyomást keltheti, hogy a legfőbb ügyésznek politikai következményektől kell tartania, ha döntései nem felelnek meg egyes politikai szereplők elvárásainak.



Nagy Gábor Bálint közölte: azért döntött a lemondás mellett, mert elsődleges szempontnak az ügyészi szervezet érdekeinek védelmét tekinti. Nyilatkozatában azt írta, nem kívánja, hogy a személye körül kialakult – általa politikailag motiváltnak nevezett – konfliktus tovább gyengítse az ügyészségbe vetett közbizalmat.

A cikkben szereplő megállapítások a Legfőbb Ügyészség közleményén, illetve Nagy Gábor Bálint lemondó nyilatkozatán alapulnak. Az abban szereplő politikai értékelések a távozó legfőbb ügyész saját álláspontját tükrözik.