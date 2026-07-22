Állatvédelem
Azt írták az árva cica posztja alá: Fejlövést neki!
Megdöbbentő komment érkezett egy árva kiscica fotója alá, felháborodott az állatmentő alapítvány.2026.07.22 06:23ma.hu
Egy névtelen felhasználó erőszakos hozzászólást írt egy mentett kiscica képe alá, az állatvédők azonnal letiltották.
A Dia Cicamentő Alapítvány közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy mentett kiscica fényképe alatt megdöbbentő tartalmú hozzászólás jelent meg.
Az alapítvány szerint egy névtelen, frissen létrehozott, ismerősök nélküli profil azt kommentelte a fotó alá: „Fejlövést neki!”
A bejegyzésben az állatmentők felháborodásuknak adtak hangot amiatt, hogy egy árva, mentett állatról készült fénykép alatt jelent meg az erőszakos tartalmú hozzászólás. Úgy fogalmaztak, nem értik, mi késztet valakit arra, hogy névtelenül ilyen üzenetet írjon egy olyan állatról, amely semmiről sem tehet.
Az alapítvány közölte, hogy az ilyen hozzászólásokat író felhasználókat automatikusan tiltólistára helyezik, és elítélik az állatokkal szembeni erőszakot népszerűsítő vagy arra utaló megnyilvánulásokat.
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