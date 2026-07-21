Budapest
Karácsony Gergely: megépülhet a Városháza Park, megérkezett az utolsó engedély
A főpolgármester szerint lezárult az engedélyezési folyamat, így megkezdődhet Budapest új belvárosi közparkjának megvalósítása.2026.07.21 10:18ma.hu
Karácsony Gergely bejelentette, hogy a fővárosi kormányhivatal kiadta a Városháza Park megépítéséhez szükséges utolsó örökségvédelmi engedélyt, ezzel lezárult a hosszú engedélyezési folyamat.
A főpolgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a Belváros egyik egykori hivatali parkolója helyén végre valódi közpark jöhet létre. Bejegyzése szerint a projekt még főpolgármester-jelölti ígéretei között szerepelt, de a megvalósítást hosszadalmas tervezési, egyeztetési, közbeszerzési és engedélyezési folyamatok lassították.
Karácsony Gergely szerint a beruházást az előző kormánnyal folytatott pénzügyi viták is nehezítették, valamint előfeltétel volt a Városháza rossz állapotú homlokzatának és a hosszú ideig zárva tartó Merlin épületének felújítása is.
A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a park kialakítása korszerű, úgynevezett szivacsváros-koncepció alapján történik majd. A tervek szerint 7730 négyzetméter zöldfelület, 6966 négyzetméter csapadékvíz-gyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat épül ki, amely segíti a csapadék helyben tartását és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást.
A beruházás részeként 80 fát ültetnek el a Stockholm-módszer alkalmazásával, emellett jelentős évelő növényállomány is helyet kap a parkban.
A projekt a Nyitott Városháza koncepció része is, amelynek célja a Városháza földszinti tereinek megnyitása és átjárhatóvá tétele. A tervek között szerepel a díszterem alatti, úgynevezett Ratskeller felújítása és közösségi hasznosítása, valamint kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek kialakítása.
Karácsony Gergely szerint a fejlesztés eredményeként a Városháza Park nem csupán új zöldterület lesz, hanem Budapest új központi köztere is.
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