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Polgár Juditot javasolja köztársasági elnöknek Magyar Péter

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a hétfői napon találkozik Polgár Judittal, akit fel kíván kérni a köztársasági elnöki tisztség betöltésére.



A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak „egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet”. Szerinte a köztársasági elnöki tisztség nem egyszerű munka, hanem „a legmagasabb szolgálat”, amelynek lényege az egész nemzet képviselete.



Magyar Péter azt írta, a magyar közélet több elismert szereplője is Polgár Juditot ajánlotta a tisztségre, ezért szeretné személyesen megkérdezni, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalná-e az államfői feladatokat.



Bejegyzésében méltatta a sakkozó pályafutását is. Kiemelte, hogy Polgár Judit 26 éven át vezette megszakítás nélkül a női világranglistát, az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült, ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester és a Magyar Szent István-rend kitüntetettje. Arra is emlékeztetett, hogy életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm mutatta be, valamint hogy a közelmúltban a Cambridge-i Egyetem Christ's College közösségének tagjává választották.



A TISZA Párt elnöke szerint Polgár Judit elismeréseit kizárólag tehetségének, kitartásának, szorgalmának és tisztességének köszönheti, nem pedig politikai kapcsolatoknak. Hozzátette: személyes megtiszteltetésnek érezné, ha a sakknagymester elfogadná a felkérést.