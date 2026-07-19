Állatvédelem

Fontos változás a macskamentésben: nem utasítható el a segítségkérés

A Lajka Állatvédő Alapítvány szerint egy új jogértelmezés alapján a bajba jutott macskák esetében is kötelező intézkedniük az illetékes szerveknek. 2026.07.19 16:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Lajka Állatvédő Alapítvány fontos előrelépésről számolt be a bajba jutott macskák mentésével kapcsolatban. Az alapítvány közlése szerint a jövőben az illetékes önkormányzatok és a velük szerződésben álló szervezetek nem utasíthatják el automatikusan a segítségkéréseket.



Az alapítvány tájékoztatása szerint a lakosságnak joga van kérni, hogy a bajba jutott macska elszállításáról és a szükséges önkormányzati intézkedésekről gondoskodjanak. Állításuk szerint sem a közterület-felügyelet, sem a gyepmesteri telep, sem az önkormányzattal szerződésben álló állatvédő szervezet nem hivatkozhat helyhiányra, és indokolt esetben magánterületről is köteles intézkedni.



A szervezet azt javasolja, hogy ilyen esetekben az érintettek elsőként az illetékes jegyzői hivatalt keressék meg, és hivatkozzanak az alapítvány által közzétett állásfoglalásra. Ha az intézkedést ennek ellenére megtagadják, a közlés szerint kötelezettségszegési eljárás kezdeményezhető a területileg illetékes kormányhivatalnál.



A Lajka Állatvédő Alapítvány azt is közölte, hogy céljuk elérni: minden önkormányzat biztosítson megfelelő elhelyezést a kóbor macskák számára, akár saját macskamenhely létrehozásával, akár egy már működő menhellyel kötött szerződés révén.



Az alapítvány szerint minden lakossági bejelentés hozzájárulhat ahhoz, hogy a bajba jutott macskák gyorsabban és szervezettebben kapjanak segítséget.