Rendszerváltás
Magyar Péter: az áprilisi rendszerváltás a parlamentarizmus feltámadását hozta
Orbán Viktor 16 éven keresztül "szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette" az Országgyűlést.2026.07.19 06:34MTI
Talán senki nem gondolta volna, hogy az áprilisi rendszerváltás egyik mellékes eredménye lesz a magyar parlamentarizmus feltámadása - írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán, beszámolva arról is: támogatná az alkotmányozás folyamatában a választási korhatár 16 évre csökkentését.
Magyar Péter bejegyzésében megjegyezte, örül annak, hogy miután Orbán Viktor 16 éven keresztül "szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette" az Országgyűlést, a Tisza-kormánynak pár hét alatt sikerült feltámasztani a parlamentáris hagyományokat, és a politika központja újra a "Tisztelt Ház" lett. Büszke arra, hogy soha olyan sokan nem követték a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság.
"Örülök, hogy végre újra szexi lett politikával és közélettel foglalkozni, és végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba" - fogalmazott a kormányfő.
Közölte, meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe, és támogatná az alkotmányozás folyamatában a választási korhatár 16 évre történő csökkentését - tette hozzá Magyar Péter.
"Persze Deáktól, Jókaitól, Eötvöstől, Apponyitól vagy Schlachta Margittól egyelőre még messze van a parlamenti színvonal, de bízom benne, hogy az alkotmánymódosítással bevezetésre kerülő képviselői cikluskorláttal ez is változik majd" - írta.
A miniszterelnök szerint jó lenne, ha "a magyar alkotmányosság templomába" csak olyanok kerülnének be, akik valóban a hazájukért és a magyarokért szeretnének dolgozni. "Hiszen tudjuk, hogy attól mert egy bohóc bekerül a palotába, még nem lesz belőle király, viszont a palota cirkusszá változhat" - fogalmazott.
Magyar Péter emlékeztetett, hogy van egy lövésnyom a parlamenti ülésteremben a pulpituson, ahol a napirend előtti felszólalásait szokta kezdeni, 1912-ben ugyanis egy ellenzéki képviselő háromszor rálőtt Tisza István akkori házelnökre.
A merénylő rosszul célzott, a golyó a pulpitusba fúródott. Tisza István egy pillanat szünetet tartott, majd folytatta a beszédét - idézte fel, hozzátéve, hogy sokszor eszébe jut ez is, amikor felsétál a pulpitusra megtartani a beszédét.
Magyar Péter arról is írt, hogy a ‘90-es évek elején iskola és edzés után a nagymamájával parlamenti közvetítéseket néztek, de a történelmi és jogtörténeti tanulmányai kedvenc részei is a reformkori vagy a kiegyezés utáni Országgyűléshez kötődnek.
"Legendák, misztikus képviselők, hazafiak. Obstrukció, ármányok, merényletkísérlet, mikszáthi anekdoták. Velünk élő történelem" - írta bejegyzésében a kormányfő.
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