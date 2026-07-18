Rendszerváltás
Vitézy Dávid: végre előrelépés történt Rákosrendezőn
A rossz döntésnek ma két szembetűnő következménye látható Budapesten.2026.07.18 16:25MTI
Végre előrelépés történt Rákosrendezőn: a MÁV minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a fővárosi önkormányzat a saját tulajdonában álló területen beavatkozhasson a problémás ingatlanokban - írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.
Vitézy Dávid úgy fogalmazott: ugyanannak a rossz döntésnek ma két szembetűnő következménye látható Budapesten.
Amikor az arab befektetőknek szánt rákosrendezői ingatlanfejlesztés kedvéért Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter "parancsára" néhány éve a MÁV megkezdte a terület kiürítését, az nem csupán a vasutasok munkáslakásait érintette, hanem a Közlekedési Múzeum ott működő raktárait is felszámolták.
A nagy arab tervből végül nem lett semmi, a főváros megvásárolta a területet, de addigra már a vasutasokat és a múzeumi raktárak egy részét is kilakoltatták.
Így viszont maradt két súlyos probléma.
Rákosrendezőn az egykori munkáslakások kiürültek, de a terület évekig rendezetlen maradt, több épületbe önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági gondok alakultak ki.
Most végre előrelépés történt: a MÁV minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a fővárosi önkormányzat a saját tulajdonában álló területen beavatkozhasson ezekben az ingatlanokban; eddig Lázár János idején ez akadályozta a közgyűlés bontásról szóló - "egyébként épp a javaslatomra hozott" - döntéseinek végrehajtását.
Erről csütörtökön Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett Vitézy Dávid a Facebook-bejegyzése értelmében.
"Reményeim szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhet ez az áldatlan állapot" - írta a miniszter, hozzátéve: addig is a rendőrség fokozott közbiztonsági ellenőrzéseket tart a területen, csütörtökön sok embert elő is állítottak.
Ezzel szorosan összefügg a Közlekedési Múzeum ügye - folytatta.
A Tatai utcai raktárak kiürítése miatt a muzeális járművek és műtárgyak jelentős része az Északi Járműjavítóba került.
"Most pedig mindenki láthatja azokat a 444 által nyilvánosságra hozott képeket, amelyek megmutatják, milyen állapotok alakultak ki az elmúlt években" - írta.
A beszámoló szerint a műtárgyakat abban a felújításra váró csarnokban tárolják, amelyben lehulló vakolat és épületelemek veszélyeztetik az állományt, kóbor macskák, galambok és rágcsálók jelennek meg a járművek között, az értékes műtárgyakat pedig vastag por borítja. Olyan pótolhatatlan értékek is ideiglenes, méltatlan körülmények közé kerültek, mint IV. Károly király történelmi Junkers repülőgépe, vagy a múzeum sok egyedülálló autó- és vasúttörténeti emléke.
"Ez nemcsak méltatlan, hanem elfogadhatatlan is" Vitézy Dávid szerint.
"Ezért döntöttünk úgy, hogy
megmentjük az Északi Járműjavítóban tervezett új Közlekedési Múzeum projektjét, amelyet a Lázár-vezetés leállított.
Az első lépés az volt, hogy újra megnyitottuk a helyszínt a látogatók előtt. A következő pedig az, hogy a múzeum végre méltó és végleges otthont kapjon, és a magyar közlekedéstörténet pótolhatatlan emlékei biztonságos körülmények közé kerüljenek" - írta.
Végül mindenki megfizeti az árát, ha a külföldi érdekek, az arab befektetők pillanatnyi szempontjai, a politikai kampányok és a rövid távú egyéni érdekek fontosabbak a szakmai döntéseknél - vélekedett.
Úgy fogalmazott: súlyos örökséget hagyott hátra az előző kormányzat és Lázár János.
"A mi feladatunk most, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, Rákosrendezőn és a Közlekedési Múzeumnál is. És az is, hogy feltárjuk, milyen döntések vezettek ezekhez az áldatlan állapotokhoz" - írta Vitézy Dávid.
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