Rendszerváltás

Felmondja a Lounge-csoporttal kötött két keretmegállapodását a kommunikációs hivatal

A hivatalos beszámolók és gazdasági elemzések szerint a Lounge állami tendereken kiemelkedően teljesítő cégei az elmúlt években több tízmilliárd forintos nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot generáltak. 2026.07.17 14:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Felmondja a Lounge-csoporttal kötött két, egyenként nettó 75 milliárd forintos összegű keretmegállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal.



A felmondásra a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra, a bankszámlák zárolására, a végrehajtási intézkedésekre, a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra, valamint a közpénzek fokozott védelmének szükségességére tekintettel kerül sor - közölte a Belügyminisztérium.



Hozzátették, hogy az érintett állami szervezetek a keretmegállapodások alapján megkötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket, az előlegfizetéseket, a teljesítéseket és az elszámolásokat egyenként is felülvizsgálják.



A Belügyminisztérium és a kormány elkötelezett a nemzeti vagyon és a közpénzek védelme, az átlátható állami gazdálkodás, a valódi piaci verseny és a korábbi döntések teljes körű elszámoltathatósága mellett - áll a közleményben.



A KM15-REND-2024 azonosítójú keretmegállapodás rendezvényszervezési, a KM18-KOMM-2025 azonosítójú keretmegállapodás pedig kommunikációs, reklámügynökségi és médiavásárlási feladatokra vonatkozott - írták.



A Belügyminisztérium június 24-én azt közölte, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit. A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban ismertté vált "negatív körülményekkel", valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatokkal indokolták.



A Lounge Csoport vállalkozásainak bankszámláit a hatóságok zárolták, illetve végrehajtás alá helyezték. A cég a korábban kifizetett jelentős összegű előlegek ellenére nem fizette ki alvállalkozóit és munkavállalóit.



Az NRÜ és az azt felügyelő BM a kialakult helyzetben nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért a közpénzek védelme érdekében a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött - közölték.



A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (MaReSz) elnöke egy június 2-án közzétett nyílt levélben arra szólította fel Balásy Gyulát, a Lounge Group rendezvényszervező és kommunikációs cégcsoport tulajdonosát, hogy az elmaradt munkabéreket és alvállalkozói követeléseket a saját vagyonából rendezze.



Ganczer Gábor közölte: a hivatalos beszámolók és gazdasági elemzések szerint a Lounge állami tendereken kiemelkedően teljesítő cégei az elmúlt években több tízmilliárd forintos nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot generáltak, amely Balásy személyes vagyonát gyarapította.