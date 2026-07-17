Rendszerváltás
Felmondja a Lounge-csoporttal kötött két keretmegállapodását a kommunikációs hivatal
A hivatalos beszámolók és gazdasági elemzések szerint a Lounge állami tendereken kiemelkedően teljesítő cégei az elmúlt években több tízmilliárd forintos nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot generáltak.2026.07.17 14:45MTI
Felmondja a Lounge-csoporttal kötött két, egyenként nettó 75 milliárd forintos összegű keretmegállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal.
A felmondásra a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra, a bankszámlák zárolására, a végrehajtási intézkedésekre, a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra, valamint a közpénzek fokozott védelmének szükségességére tekintettel kerül sor - közölte a Belügyminisztérium.
Hozzátették, hogy az érintett állami szervezetek a keretmegállapodások alapján megkötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket, az előlegfizetéseket, a teljesítéseket és az elszámolásokat egyenként is felülvizsgálják.
A Belügyminisztérium és a kormány elkötelezett a nemzeti vagyon és a közpénzek védelme, az átlátható állami gazdálkodás, a valódi piaci verseny és a korábbi döntések teljes körű elszámoltathatósága mellett - áll a közleményben.
A KM15-REND-2024 azonosítójú keretmegállapodás rendezvényszervezési, a KM18-KOMM-2025 azonosítójú keretmegállapodás pedig kommunikációs, reklámügynökségi és médiavásárlási feladatokra vonatkozott - írták.
A Belügyminisztérium június 24-én azt közölte, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit. A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban ismertté vált "negatív körülményekkel", valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatokkal indokolták.
A Lounge Csoport vállalkozásainak bankszámláit a hatóságok zárolták, illetve végrehajtás alá helyezték. A cég a korábban kifizetett jelentős összegű előlegek ellenére nem fizette ki alvállalkozóit és munkavállalóit.
Az NRÜ és az azt felügyelő BM a kialakult helyzetben nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért a közpénzek védelme érdekében a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött - közölték.
A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (MaReSz) elnöke egy június 2-án közzétett nyílt levélben arra szólította fel Balásy Gyulát, a Lounge Group rendezvényszervező és kommunikációs cégcsoport tulajdonosát, hogy az elmaradt munkabéreket és alvállalkozói követeléseket a saját vagyonából rendezze.
Ganczer Gábor közölte: a hivatalos beszámolók és gazdasági elemzések szerint a Lounge állami tendereken kiemelkedően teljesítő cégei az elmúlt években több tízmilliárd forintos nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot generáltak, amely Balásy személyes vagyonát gyarapította.
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