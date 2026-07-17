Közlekedés
A fonodó villamoshálózat következő üteméről egyezetett a főpolgármesterrel Vitézy Dávid
A szerződés szerint az új villamosvonalnak három év múlva kell elkészülnie.2026.07.17 08:39MTI
A budai fonódó villamoshálózat második üteméről egyezetett a főpolgármesterrel és a BKK vezetőivel csütörtökön Vitézy Dávid – olvasható a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán.
Az uniós források hazahozatala fejlődési esély Budapestnek, az új korszak az első fontos fejlesztése a Budai Fonódó II. ütemének megvalósítása lehet – írta a Vitézy Dávid. A tárcavezető szerint az első közműkiváltási munkák ősszel, a nagyobb építkezések jövőre kezdődhetnek el. A szerződés szerint az új villamosvonalnak három év múlva kell elkészülnie – tette hozzá.
A tárcavezető két hete jelentette be, hogy aláírta a projekt támogatási szerződését, így 32 milliárd forint európai uniós támogatás érkezik Budapestre. A beruházás keretében Szent Gellért tértől 2,8 kilométer hosszú új villamosvonal épül a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon, elérve a Kopaszi-gát és a BudaPart környékét. A vonal a tervek szerint déli irányban a Budafoki úton folytatódhat majd.
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