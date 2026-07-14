Rendszerváltás

Visszaszólt a Láthatatlan Kiállítás: nyilvános üzenetet küldtek Ábrahám Róbertnek

A szervezet egy rövid, de sokatmondó meghívással reagált a napok óta vitát kiváltó kijelentésekre.

2026.07.14 20:03ma.hu
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A Láthatatlan Kiállítás közösségi oldalán üzent Ábrahám Róbertnek a politikai rendezvényen elhangzott, nagy felháborodást kiváltó kijelentései után.

A szervezet bejegyzésében ezt írta: „Ábrahám Róbert, várunk szeretettel! Egy óra vakság talán fel tudná nyitni a Szemed?”

A Láthatatlan Kiállítás programja arra ad lehetőséget, hogy a látogatók teljes sötétségben, látássérült tárlatvezetők segítségével tapasztalják meg, milyen kihívásokkal jár a mindennapi élet látás nélkül. A kezdeményezés célja a szemléletformálás, az empátia erősítése és a fogyatékossággal élők helyzetének megismertetése.

A bejegyzés előzménye, hogy Ábrahám Róbert a Nemzeti Hét rendezvényen sértő megjegyzéseket tett Kátai-Németh Vilmos látássérültségére. A kijelentések jelentős közéleti visszhangot váltottak ki, több politikus és civil szervezet is elítélte azokat.

Korábban a TISZA Párt frakciója is szolidaritási akcióval állt ki a látássérült miniszter mellett: a képviselők közös fotón napszemüveget viseltek, ezzel jelezve támogatásukat és felhívva a figyelmet az előítéletek elleni fellépés fontosságára.

A Láthatatlan Kiállítás meghívása egyelőre nyilvános gesztus, arra pedig a cikk megjelenéséig Ábrahám Róbert nem reagált, hogy elfogadja-e a felkérést.

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