Rendszerváltás
Kapitány István nekiment a Fidesz-frakciónak: A Parlamentben ezért fizetést kapnak
Magyarország gazdasági és energetikai minisztere szerint az Országgyűlésben ismét a bekiabálások és a rendzavarás uralta a vitát.2026.07.14 14:25ma.hu
Kapitány István élesen bírálta a Fidesz parlamenti frakciójának viselkedését egy közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. A politikus azt írta, közvetlenül a Fidesz képviselői előtt ül az Országgyűlésben, ezért szerinte testközelből tapasztalja a bekiabálásokat, az üvöltözést és a szándékos rendzavarást.
Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a parlamenti munkában ismét ezek a jelenetek vették át az érdemi vita és a párbeszéd helyét.
Kapitány István saját vállalati tapasztalataira is hivatkozott. Azt írta, negyven évet dolgozott a versenyszférában, ahol szerinte az ilyen magatartásnak komoly következményei lennének.
„Ott ha valaki így viselkedik egy megbeszélésen, másnap már nem dolgozik ott. A Parlamentben viszont ezért fizetést kapnak” – fogalmazott.
A politikus szerint a Fidesz támogatottságának csökkenése összefüggésben állhat ezzel a magatartással. Állítása szerint a kormánypárt a választók képviselete helyett egyre inkább „politikai kabarét” csinál az Országgyűlésből.
Bejegyzésében Orbán Viktorra is utalt, azt írva, hogy a Fidesz vezetője „Amerikából meccsnézés közben önkényt kiált”.
Kapitány István ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a TISZA képviselői a munkára kívánnak koncentrálni. Hozzátette: a választópolgárok minden parlamenti képviselőt – pártállástól függetlenül – azért küldtek az Országgyűlésbe, hogy érdemi munkát végezzen. A bejegyzés megjelenéséig a Fidesz nem reagált a politikus kijelentéseire.
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