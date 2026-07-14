Rendszerváltás

Kapitány István nekiment a Fidesz-frakciónak: A Parlamentben ezért fizetést kapnak

Magyarország gazdasági és energetikai minisztere szerint az Országgyűlésben ismét a bekiabálások és a rendzavarás uralta a vitát. 2026.07.14 14:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kapitány István élesen bírálta a Fidesz parlamenti frakciójának viselkedését egy közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. A politikus azt írta, közvetlenül a Fidesz képviselői előtt ül az Országgyűlésben, ezért szerinte testközelből tapasztalja a bekiabálásokat, az üvöltözést és a szándékos rendzavarást.



Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a parlamenti munkában ismét ezek a jelenetek vették át az érdemi vita és a párbeszéd helyét.



Kapitány István saját vállalati tapasztalataira is hivatkozott. Azt írta, negyven évet dolgozott a versenyszférában, ahol szerinte az ilyen magatartásnak komoly következményei lennének.



„Ott ha valaki így viselkedik egy megbeszélésen, másnap már nem dolgozik ott. A Parlamentben viszont ezért fizetést kapnak” – fogalmazott.



A politikus szerint a Fidesz támogatottságának csökkenése összefüggésben állhat ezzel a magatartással. Állítása szerint a kormánypárt a választók képviselete helyett egyre inkább „politikai kabarét” csinál az Országgyűlésből.



Bejegyzésében Orbán Viktorra is utalt, azt írva, hogy a Fidesz vezetője „Amerikából meccsnézés közben önkényt kiált”.



Kapitány István ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a TISZA képviselői a munkára kívánnak koncentrálni. Hozzátette: a választópolgárok minden parlamenti képviselőt – pártállástól függetlenül – azért küldtek az Országgyűlésbe, hogy érdemi munkát végezzen. A bejegyzés megjelenéséig a Fidesz nem reagált a politikus kijelentéseire.