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Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról
A Fidesz és a KDNP bojkottálta az Országgyűlés hétfői ülését.2026.07.13 14:10ma.hu
Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakcióvezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakcióülése után.
A plenáris ülést megelőző frakciótanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyűlés teljes hétfői ülését, amit egyébként a demokrácia fekete napjának kiáltottak ki.
Mutatjuk a fekete napot:
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