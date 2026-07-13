Rendszerváltás

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakcióvezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakcióülése után.



A plenáris ülést megelőző frakciótanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyűlés teljes hétfői ülését, amit egyébként a demokrácia fekete napjának kiáltottak ki.



Mutatjuk a fekete napot: