Állatvédelem

A forrásnál várta a segítséget egy magára hagyott kiskutya

Bejelentést kaptak az állatmentők, hogy az Ilona-forrásnál egy kiskutya várakozik. Amikor kimentek érte, a kutya valóban ott volt: szó szerint a forrásnál táborozott, mintha csak arra várt volna, hogy valaki végre észrevegye.



A kiskutyáról kiderült, hogy lány, nagyon kedves és barátságos természetű. Megmentői az Iluska nevet adták neki, utalva arra a helyre, ahol rátaláltak.



Iluska most már biztonságban van, és megkapja a szükséges gondoskodást. Az állatmentők bíznak benne, hogy a kis kutya hamarosan olyan otthonra találhat, ahol többé nem kell egyedül várnia a segítségre.