Állatvédelem
A forrásnál várta a segítséget egy magára hagyott kiskutya
A kis állat egyedül táborozott a víz közelében, míg végül megérkeztek érte az állatmentők.2026.07.09 10:20ma.hu
Bejelentést kaptak az állatmentők, hogy az Ilona-forrásnál egy kiskutya várakozik. Amikor kimentek érte, a kutya valóban ott volt: szó szerint a forrásnál táborozott, mintha csak arra várt volna, hogy valaki végre észrevegye.
A kiskutyáról kiderült, hogy lány, nagyon kedves és barátságos természetű. Megmentői az Iluska nevet adták neki, utalva arra a helyre, ahol rátaláltak.
Iluska most már biztonságban van, és megkapja a szükséges gondoskodást. Az állatmentők bíznak benne, hogy a kis kutya hamarosan olyan otthonra találhat, ahol többé nem kell egyedül várnia a segítségre.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:42 Átvilágítás közben furcsa szerződésekre bukkant a polgármester - a közgyűlésen is téma lett
- 18:41 Halálos lövés egy intézkedés közben - független vizsgálatot követel a család
- 16:39 A semmi közepén hagyták magukra a cicákat - szerencsére időben érkezett a segítség
- 14:38 Elhunyt Bonnie Tyler
- 12:36 Rendőrök vitték el a megafonos influenszert - megszólalt az ügyben a BM és reagált Orbán Viktor is
- 10:20 A forrásnál várta a segítséget egy magára hagyott kiskutya
- 8:17 Újabb fotók kerültek elő Hatvanpusztáról, Hadházy Ákos új állításokat fogalmazott meg
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06