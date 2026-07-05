Állatvédelem

Megállította a munkát, amikor meglátta, mi rejtőzik a gabonában

Egy pillanatnyi figyelemnek köszönhetően három apró élet menekült meg a biztos pusztulástól.

2026.07.05 20:19ma.hu
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Szívmelengető történetnek örülnek a természetbarátok: egy férfi aratás közben réti héja fészkére bukkant, amelyben három fióka lapult. A mezőgazdasági munkák során az ilyen földön fészkelő madarak fészkei gyakran észrevétlenek maradnak, ezért a felfedezés szó szerint életmentőnek bizonyult.

A férfi időben észrevette a fészket, így leállította a munkát, és gondoskodott arról, hogy a fiókák ne kerüljenek a munkagépek útjába. A gyors reakciónak köszönhetően mindhárom kis réti héja megmenekült.

A történet nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában. A bejegyzés alatt számos kommentelő mondott köszönetet a férfinak figyelmességéért és felelősségteljes hozzáállásáért. Sokan úgy fogalmaztak, hogy jó látni, amikor valaki a természet védelmét a munka elé helyezi, és egy kis odafigyeléssel több állat életét is megmentheti.

A természetvédők régóta felhívják a figyelmet arra, hogy a réti héják gyakran gabonatáblákban alakítják ki fészkeiket. Az aratási időszak ezért különösen veszélyes számukra, hiszen a fészkek sokszor rejtve maradnak a sűrű növényzetben. Éppen ezért minden olyan eset, amikor a gazdálkodók vagy a mezőgazdasági dolgozók időben észreveszik a fészkeket, jelentős természetvédelmi sikernek számít.

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