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A Magyar Nemzeti Médiaszövetség segítséget ajánl az elbocsátásokban érintett újságíróknak

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség segítséget ajánl az elbocsátásokban érintett újságíróknak, tekintet nélkül arra, hogy ki milyen értékrend híve, ki milyen mértékben volt érintett a politikai jellegű tartalmak előállításában. A szövetség egyúttal elítéli "a szolidaritás csaknem teljes hiányát" a szakmán belül a most zajló átalakulási folyamatban - tudatta a szervezet.



"Megütközéssel fogadjuk azokat a hangokat, amelyek a jobboldali sajtóban zajló folyamatok láttán a propagandamédia állítólagos leszerepelését emlegetik, minden leépítést kárörömmel fogadnak, s egyformán valamiféle médiapiaci vagy politikai igazságtételnek tudnak be. Az is őszintén meglep minket, hogy balliberális médiumok közül sokan a 153 éves Népszava helyzetének megingását is egyfajta megelégedéssel fogadják, mert a lap utóbbi éveinek üzleti modelljét az Orbán-kormányok támogatásával kötik össze" - írták a közleményében.



Egyetértenek ugyanakkor azzal, hogy a jobboldali média szereplőinek önvizsgálatot kell tartaniuk, és ebbe beleértik a kampány során folytatott, "túlzott leegyszerűsítésekkel operáló médiakommunikáció kritikus elemzését" is.



A közlemény szerint a szervezet segítséget nyújtana az elbocsátásokban érintett újságíróknak, "tekintet nélkül arra, hogy ki milyen értékrend híve, ki milyen szellemi irányultságú médiaműhelynél dolgozott, és ki milyen mértékben volt érintett a politikai jellegű tartalmak előállításában". Kiemelték: ebben csak a szakmai múltra, az elismerhető újságírói érdemekre lesznek tekintettel.



A magyarországi médiapiacon bekövetkezett változások következtében lapokat zárnak be, alakítanak át. "A megyei napilapok és a Magyar Nemzet hetilappá alakul, a Pesti Srácok valamennyi munkatársa állás nélkül maradt, a nyomtatott Bors, a Ripost, a Metropol és a Népszava megszűnt, jelentős leépítéseket szenvedett el az Origo, a Világgazdaság, a Mandiner, a Megafon, a Népszava stábja, bizonytalanná vált a Nemzeti Sport és a Mandiner jövője" - sorolták.



A Magyar Nemzeti Médiaszövetség arra hívja fel az állás nélkül maradó kollégákat, hogy jelentkezzenek az info@nemzetimediaszovetseg.hu mailcímen, jelezve, hogy eddig milyen területen dolgoztak, illetve milyen munkák ellátását tervezik a média és a kommunikáció területén, ezt követően pedig segíteni próbálnak a lehetséges partnereknek abban, hogy egymásra találjanak - áll a közleményben.