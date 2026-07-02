Országgyűlés

Horváth András a két közmédiacég átmeneti vezetője

Horváth Andrást jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság - a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) - átmeneti vezetésére csütörtöki döntésével az Országgyűlés művelődési bizottsága.



A 11 tagú testület tanácskozásán 7 képviselő támogatta a Tisza Párt személyi javaslatát, 4 voksolt ellene.



Az ülésen Szentkirályi Alexandra (Fidesz) bizottsági elnök jelezte: a Fidesz és a KDNP nem tett személyi javaslatot, a Mi Hazánk Mozgalom Virághalmy Saroltát jelölte a tisztségre. Utóbbi egyetlen támogató voksot kapott, a rá javaslatot tevő frakció képviselőjétől, míg heten megválasztása ellen szavaztak, hárman pedig tartózkodtak.



Szentkirályi Alexandra az ülésen jelezte: azért nem javasolt senkit pártja és a KDNP a posztra, mert nem értenek egyet azzal, hogy eljárásrend elfogadása és a jelöltek személyes meghallgatása nélkül határoznak. A gyors döntést szorgalmazó kormánypárti megszólalásokra úgy reagált: jelenleg is működik a közmédia, helyettesítési rendben.



A művelődési bizottság elnöke hangsúlyozta: a személyi döntést szükségessé tevő törvénymódosítás vitájában átláthatóságot, szakmaiságot, széles körű társadalmi egyeztetést ígért a kormányoldal, de az átmeneti időszak vezetőjének kiválasztásában ezeket az elveket nem érvényesíti.



Szabadi István (Mi Hazánk) közölte: egyetért azzal, hogy gyorsan kell döntést hozni ebben a kérdésben, de szerinte hosszabb időre lett volna szükség a jelölésre és annak előkészítésére, például lenne mód a jelöltek meghallgatására.



Csibi Krisztina (Fidesz) is hiányolta a nyilvános kiválasztási eljárást, szintén a személyes meghallgatás hiányát róva fel, rámutatva arra, hogy hatalmas felelősség nyomja majd a kiválasztott személy vállát.



Radnai Márk (Tisza) azt mondta, az átmeneti vezetés ideje alatt jogi és intézményi szempontból kell átvilágítani a 160 milliárd forintból, túlárazott külső szerződésekkel működő intézményrendszert, és szakmai és társadalmi egyeztetés után kiírt, nyílt pályázat dönt majd a végleges vezetők személyéről.



A működésnek jogi és gazdasági értelemben is fenntarthatónak kell lennie - érvelt a bizottság alelnöke a gyors kijelölés mellett. Jelezte, az átmeneti vezető tevékenysége nem a műsorokról, hanem a működés szabályairól szól.



Kiemelte: a közmédia átalakítása a függetlenséget és az átláthatóságot, a közszolgálat nemzeti szerepének és társadalomszolgálatának erősítését szolgálja.



A Tisza három képviselője által június 12-én benyújtott - a parlament által tizenegy nappal később elfogadott - törvénymódosítás egyebek mellett arról rendelkezett, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA helyébe a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató és az MTI Nonprofit Zrt. médiatartalom-szolgáltató lép.

Az átmeneti vezető megbízatása az új irányítók - a két társaság létrehozását követő - megválasztásáig szól.



Horváth András a bizottság rendelkezésére bocsátott önéletrajza szerint 1975. szeptember 10-én született Budapesten. 1999-ben végzett az ELTE jogi karán, ügyvédi praxisa a Dr. Horváth P. András Ügyvédi Irodánál van, címzetes egyetemi docens oktatói elismeréssel rendelkezik (Budapesti Metropolitan Egyetem).