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Meghosszabbították az óbudai korrupciós ügy három gyanúsítottjának letartóztatását

Meghosszabbította az óbudai korrupciós ügyben meggyanúsított Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő letartóztatását is október 4-ig a Budai Központi Kerületi Bíróság - tájékoztatta Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője csütörtökön az MTI-t.



A többi gyanúsítottra vonatkozó indítványról még nem döntött a bíróság.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdán azt közölte, hogy hét gyanúsított - Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt mellett Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, valamint két vállalkozó - letartóztatásának meghosszabbítását indítványozták. Puskás Péter korábbi III. kerületi fideszes alpolgármester esetében ugyanakkor az ügyészség megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést.



A KNYF akkori közleményében azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetői és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.



Az ügyészség tájékoztatója szerint a vállalkozó kezdetben a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, amelyen az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel.



Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították: Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselőnek - a vállalkozó és Matisz Károly közreműködésével - e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matisz Károlyt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.



A vállalkozó a II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt fideszes, majd Őrsi Gergely, az MSZP-ből 2024-ben kilépett polgármesternek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért cserébe polgármesterségét követően is fizetett Lángnak, továbbá Gór Csaba fideszes választókerületi elnöknek - olvasható a közleményben. Ezen túlmenően Molnár Zsolt korábbi országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós összegeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért.

Az ügy másik száláról tájékoztatva az ügyészség azt írta, hogy ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István korábbi MSZP-s politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.