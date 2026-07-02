Hatáskör

Magyar Péter: újra megyéknek neveznék a vármegyéket

Az Országgyűlés 2022. július 19-én, az Alaptörvény tizenegyedik módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-jei hatállyal vármegye legyen.

2026.07.02 18:39MTI
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A Tisza-kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormánymegbízott elnevezést használják - közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

A kormányfő a bejegyzésében úgy fogalmazott: "a Tisza-kormány javaslata: vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormánymegbízottak."

Az Országgyűlés 2022. július 19-én, az Alaptörvény tizenegyedik módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-jei hatállyal vármegye legyen.

A kormánymegbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-tól lépett hatályba.

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