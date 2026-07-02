Hatáskör

Magyar Péter: újra megyéknek neveznék a vármegyéket

Az Országgyűlés 2022. július 19-én, az Alaptörvény tizenegyedik módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-jei hatállyal vármegye legyen. 2026.07.02 18:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Tisza-kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormánymegbízott elnevezést használják - közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.



A kormányfő a bejegyzésében úgy fogalmazott: "a Tisza-kormány javaslata: vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormánymegbízottak."



Az Országgyűlés 2022. július 19-én, az Alaptörvény tizenegyedik módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-jei hatállyal vármegye legyen.



A kormánymegbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-tól lépett hatályba.