Baleset
Forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán
Három kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett személygépkocsijával egy 69 éves csengeri férfi az M6-os autópályán, Bátaszék térségében, az autóst 78 ezer forintos bírsággal sújtották.2026.07.02 14:35MTI
A Budapest felé közlekedő férfi - tájékoztatásuk szerint a napokban - a bátaszéki alagutaknál zajló útkarbantartás miatti terelésnél nem vette figyelembe a kötelező haladási irányt jelző táblát, és kilométereken keresztül a forgalommal szemben haladt.
Az autópályarendőröknek Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányban közlekedett. A férfi elismerte, hogy figyelmen kívül hagyta a kötelező haladási irányt jelző táblát, de azt nem ismerte el, hogy szabálytalan volt. Azt mondta, a terelés jelzése nem volt egyértelmű, ezért kezdetben nem értette, hogyan került a menetiránnyal szembe.
A sofőr 78 ezer forint közigazgatási bírság mellett négy közlekedési előéleti pontot kapott. A rendőrök szabálysértési feljelentést tettek a férfi ellen, és kezdeményezték a vezetésre való alkalmasságának felülvizsgálatát.
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