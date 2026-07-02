Rendszerváltás

Tarr Zoltán: a médiának szabadnak kell lennie

A közmédiát nem a kormány, nem a minisztérium, hanem az ideiglenes csapat alakítja át.

2026.07.02 12:33MTI
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A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés művelődési bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást.

Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után, nyílt pályázat útján választja ki a szakma.

Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, függetlenül és objektívan tájékoztató médium kialakítása.

"Az elmúlt 16 évben az emberek egy jelentős része nem tapasztalhatta meg, mi a közszolgálati média és annak mi a valódi szerepe. A közmédiát nem a kormány, nem a minisztérium, hanem az ideiglenes csapat alakítja át. A közmédia közérdek, minden egyes magyar embert megillet egy független, objektív, politikamentes és szakmai elvek mentén működő, hitelesen tájékoztató közmédia, amelynek egyetlen feladata, hogy senki mást, csak a nyilvánosságot, az embereket szolgálja" - fogalmazott Tarr Zoltán.

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