Rendszerváltás
Tarr Zoltán: a médiának szabadnak kell lennie
A közmédiát nem a kormány, nem a minisztérium, hanem az ideiglenes csapat alakítja át.2026.07.02 12:33MTI
A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.
Tarr Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés művelődési bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást.
Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után, nyílt pályázat útján választja ki a szakma.
Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, függetlenül és objektívan tájékoztató médium kialakítása.
"Az elmúlt 16 évben az emberek egy jelentős része nem tapasztalhatta meg, mi a közszolgálati média és annak mi a valódi szerepe. A közmédiát nem a kormány, nem a minisztérium, hanem az ideiglenes csapat alakítja át. A közmédia közérdek, minden egyes magyar embert megillet egy független, objektív, politikamentes és szakmai elvek mentén működő, hitelesen tájékoztató közmédia, amelynek egyetlen feladata, hogy senki mást, csak a nyilvánosságot, az embereket szolgálja" - fogalmazott Tarr Zoltán.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:59 Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész
- 6:51 Nem tér vissza a hőség július első hétvégéjén
- 22:45 Horváth András a két közmédiacég átmeneti vezetője
- 20:42 Meghosszabbították az óbudai korrupciós ügy három gyanúsítottjának letartóztatását
- 18:39 Magyar Péter: újra megyéknek neveznék a vármegyéket
- 16:36 Hőség: nagyon erős UV-B sugárzás várható pénteken országszerte
- 14:35 Forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06