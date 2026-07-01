Botrány

Pénzbüntetést kapott bolti csalás miatt egy polgármester

Pénzbüntetésre és az okozott kár megtérítésére ítélt az Egri Járásbíróság egy polgármestert bolti csalás miatt - közölte az ügyben érintett településvezető nevének említése nélkül az Egri Járási Ügyészség szóvivője.



Kenézi Diána tájékoztatása szerint a polgármester májusban az egyik egri nagyáruházban édességet, három Legót és mosóport tett a kosarába közel ötvenezer forint értékben, az önkiszolgáló kasszánál azonban nem a termékeken lévő vonalkódokat olvasta le, hanem az árukat a pénztárgép mérlegére helyzete, majd a sárgarépa kódját használta.



Az termékek tényleges vételára helyett így még kétezer forintot sem kellett fizetnie, ám az üzlet biztonsági őre a cselekményt követően feltartóztatta.



Az eljárás során kiderült: a férfi összesen hat alkalommal járt el így február óta ugyanabban az üzletben, ahol minden alkalommal a sárgarépa kódját használta a valós termékek - játékok, élelmiszerek, technikai cikkek - vonalkódja helyett - tette hozzá a szóvivő.



A településvezető által okozott kár így összesen a százezer forintot is meghaladja, amiből közel ötvenezer forint térült meg - jelezte Kenézi Diána, aki szerint a vádhatóság indítványát jóváhagyva az ügyben eljáró járásbíróság folytatólagosan, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt jogerősen pénzbüntetésre, valamint az okozott kár megtérítésére ítélete a férfit.



Korábban a sajtóban napvilágot látott, hogy Terepes polgármestere, Bujáki Ferenc érintett az ügyben.

