Botrány
Pénzbüntetést kapott bolti csalás miatt egy polgármester
Az árukat a pénztárgép mérlegére helyzete, majd a sárgarépa kódját használta.2026.07.01 16:47MTI
Pénzbüntetésre és az okozott kár megtérítésére ítélt az Egri Járásbíróság egy polgármestert bolti csalás miatt - közölte az ügyben érintett településvezető nevének említése nélkül az Egri Járási Ügyészség szóvivője.
Kenézi Diána tájékoztatása szerint a polgármester májusban az egyik egri nagyáruházban édességet, három Legót és mosóport tett a kosarába közel ötvenezer forint értékben, az önkiszolgáló kasszánál azonban nem a termékeken lévő vonalkódokat olvasta le, hanem az árukat a pénztárgép mérlegére helyzete, majd a sárgarépa kódját használta.
Az termékek tényleges vételára helyett így még kétezer forintot sem kellett fizetnie, ám az üzlet biztonsági őre a cselekményt követően feltartóztatta.
Az eljárás során kiderült: a férfi összesen hat alkalommal járt el így február óta ugyanabban az üzletben, ahol minden alkalommal a sárgarépa kódját használta a valós termékek - játékok, élelmiszerek, technikai cikkek - vonalkódja helyett - tette hozzá a szóvivő.
A településvezető által okozott kár így összesen a százezer forintot is meghaladja, amiből közel ötvenezer forint térült meg - jelezte Kenézi Diána, aki szerint a vádhatóság indítványát jóváhagyva az ügyben eljáró járásbíróság folytatólagosan, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt jogerősen pénzbüntetésre, valamint az okozott kár megtérítésére ítélete a férfit.
Korábban a sajtóban napvilágot látott, hogy Terepes polgármestere, Bujáki Ferenc érintett az ügyben.
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