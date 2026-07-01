Egészségügy

Tótth Árpádot nevezték ki országos kórház-főigazgatónak

Tótth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház-főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök - olvasható a június 30-án megjelent Magyar Közlönyben.



Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-jén lép hatályba - áll a dokumentumban.