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A Velencei Bizottság vizsgálja a Sulyok Tamás leváltását célzó alkotmánymódosítást

Csütörtökön Budapestre érkezik a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja a Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalból történő eltávolítását lehetővé tevő alkotmánymódosítási javaslatot.

2026.06.29 16:35ma.hu
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A Velencei Bizottság csütörtökön Magyarországra látogat, hogy megvizsgálja azt az alkotmánymódosítási javaslatot, amely Sulyok Tamás hivatalból történő eltávolítását tenné lehetővé. A vizsgálatot gyorsított eljárásban folytatják le, miután az államfő maga kérte ki az Velencei Bizottság szakvéleményét.

A bizottság szóvivője szerint a delegáció a tervezett alkotmányos reformról folytat egyeztetéseket Budapesten, de azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan kikkel találkoznak. Az államfő hivatala és Magyar Péter kormánya egyaránt jelezte, hogy nyitott a tárgyalásokra.

A kormány korábban jelentette be, hogy alkotmánymódosítással kívánja megszüntetni Sulyok Tamás megbízatását. A javaslatot több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet is bírálta, arra figyelmeztetve, hogy a köztársasági elnök leváltására a jelenlegi alkotmány is biztosít eljárást, ezért a szabályok ilyen célú módosítása jogállamisági aggályokat vethet fel.

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