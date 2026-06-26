Földmozgás
A HUNGO egyelőre nem indul Venezuelába a földrengés után
A HUNGO szerint a nagy távolság és a kritikus kiérkezési idő miatt várhatóan nem indul magyar kutató-mentő csapat Venezuelába, ahol jelenleg főként helyi, latin-amerikai és amerikai egységek vesznek részt a mentési munkálatokban.2026.06.26 12:07ma.hu
A venezuelai földrengést követően a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO közölte: folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, de jelenleg nem valószínű, hogy magyar kutató-mentő csapat indul a helyszínre.
A szervezet tájékoztatása szerint Európából a kiérkezés 28–36 órát venne igénybe, ami a túlélők felkutatása szempontjából már rendkívül kritikus idő. Emellett Venezuela eddig nem kért olyan nemzetközi segítséget, amely az európai kutató-mentő egységeket is érintené.
A venezuelai elnök ugyanakkor engedélyezte a latin-amerikai és az amerikai városi kutató-mentő (USAR) csapatok bevetését. A nemzetközi egységek elsősorban La Guaira és Caracas térségében dolgozhatnak, míg az ország többi részén a helyi polgári védelem és a hazai mentőcsapatok végzik a mentést. A caracasi repülőtér továbbra is üzemel, a hatóságok pedig gyorsított belépési eljárással segítik a külföldi mentőegységek érkezését.
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