Belpolitika
Lemondott a Baranya vármegyei közgyűlés elnöke
A jövőben jogászként szeretne dolgozni és több időt kíván a családjával tölteni.2026.06.25 16:25MTI
Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László (Fidesz-KDNP), az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter (Fidesz-KDNP) alelnök olvasta fel a testület pécsi ülésén, csütörtökön.
Az üléstől távol maradó Őri László a nyilatkozatában nem indokolta a döntését. A Pécs Aktuál hírmagazinnak a napokban megjelent, a fideszes politikus távozási szándékáról szóló cikkében úgy nyilatkozott, hogy pártja strukturális és szervezeti átalakulása miatt kész lemondani tisztségeiről.
Jelezte, visszavonul a közélettől, erről maga döntött, előzetesen sem a pártközponttal, sem Orbán Viktor pártelnökkel nem egyeztetett.
Hozzátette, a jövőben jogászként szeretne dolgozni és több időt kíván a családjával tölteni.
A hírmagazin utalt rá, hogy Őri László választókerületi elnöki feladatokat is ellátott, ez a pozíció azonban a közelmúltban megszűnt a Fideszben.
A nyilvánosan elérhető életrajza szerint a reklám és szervező szakmenedzser, valamint jogász végzettségű Őri László 2011 és 2014 között ügyvédjelöltként, 2010 és 2019 között Pécs önkormányzati képviselőjeként, 2014 és 2019 között a város alpolgármestereként is dolgozott. A vármegyei közgyűlés elnöki tisztségét 2019 óta töltötte be.
A többségében a Fidesz-KDNP képviselőiből álló közgyűlésnek a törvény értelmében saját tagjai közül titkos szavazással kell új elnököt választania a testület megbízatásának időtartamára.
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