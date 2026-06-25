Hőség

MÁV-csoport: vizet osztanak a forgalmasabb állomásokon

A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket.

2026.06.25 10:22MTI
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A legmelegebb órákban - jellemzően 10 és 17 óra között - a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és párakapukat is kihelyeznek - közölte a MÁV-csoport.

A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás.

Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő, a vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a "teltház", és mindenkinél legyen ivóvíz.

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