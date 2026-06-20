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HVG: A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését
Magyar Péter szerint megbukott Sulyok Tamás alkotmányos puccskísérlete, távoznia kell.2026.06.20 20:13MTI
A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor-palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal - közölte a HVG-vel a Sándor-palota kommunikációs igazgatósága.
Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, hogy Polt Péter az Alkotmánybíróság elnöke levette a testület ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet.
Sulyok Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban ugyanis hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes - indokolták a döntést.
Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.
Az államfő akkor hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak.
Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást - tette hozzá.
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