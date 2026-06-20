Belpolitika
Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény tizenhatodik módosítását
Az alaptörvény-módosítással az Országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen - megszakításokkal együtt - már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.2026.06.20 12:08MTI
Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény tizenhatodik módosítását és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését - közölték az államfő Facebook-oldalán pénteken.
Az Országgyűlés június 15-én elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását. A köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. Az államfő megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll-eljárás kezdeményezésének feltételei - olvasható a közleményben.
Mint írták, az alaptörvény-módosítással az Országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen - megszakításokkal együtt - már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény-módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető - olvasható a tájékoztatásban.
Mindezekre tekintettel, a módosítással összefüggésben a köztársasági elnök rögzítette: a parlamentáris kormányforma alapja, hogy a miniszterelnök és a kormány megbízatása az Országgyűlés bizalmának függvénye, amely a kormány Országgyűlés irányába fennálló felelősségével párosul. Az Országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más, európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek.
Ami a demokrácia alkotmányos elvét illeti, az Országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti - áll a közleményben.
Az államfő rögzítette azt is, hogy a közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan. Az alaptörvény-módosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnökké választás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjából bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama.
Mindezek figyelembevételével a köztársasági elnök az alaptörvényben foglalt kötelezettségének megfelelően az alaptörvény módosítását aláírta és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését - zárták a közleményt.
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