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Karácsony Gergely: felújíthatják a Nyugati téri aluljárót
A Nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, mégis gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon, állapota pedig méltatlan a városhoz.2026.06.04 16:19MTI
A pesti fonódó villamosprojekt előkészítésének részeként elkészülhetnek a Nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei is - írta Karácsony Gergely csütörtökön Facebook-bejegyzésében.
Ahogy a főpolgármester írta, a Nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, mégis gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon, állapota pedig méltatlan a városhoz.
"A cél egy biztonságosabb, világosabb, korszerűbb és akadálymentesebb aluljáró, megújuló utasforgalmi terekkel, modernebb utastájékoztatással, korszerű közvilágítással, új tűz- és vészjelző rendszerrel, valamint nyilvános mosdóval" - fogalmazott Karácsony Gergely.
Hozzátette: a pesti fonódó villamos második ütemével új, közvetlen kötöttpályás kapcsolatot teremtenek Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben megújulhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a belső Váci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete is.
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