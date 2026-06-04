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Karácsony Gergely: felújíthatják a Nyugati téri aluljárót

A Nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, mégis gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon, állapota pedig méltatlan a városhoz.

2026.06.04 16:19MTI
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A pesti fonódó villamosprojekt előkészítésének részeként elkészülhetnek a Nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei is - írta Karácsony Gergely csütörtökön Facebook-bejegyzésében.

Ahogy a főpolgármester írta, a Nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, mégis gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon, állapota pedig méltatlan a városhoz.

"A cél egy biztonságosabb, világosabb, korszerűbb és akadálymentesebb aluljáró, megújuló utasforgalmi terekkel, modernebb utastájékoztatással, korszerű közvilágítással, új tűz- és vészjelző rendszerrel, valamint nyilvános mosdóval" - fogalmazott Karácsony Gergely.

Hozzátette: a pesti fonódó villamos második ütemével új, közvetlen kötöttpályás kapcsolatot teremtenek Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben megújulhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a belső Váci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete is.

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