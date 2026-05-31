MTVA
Magyar Péter: a közmédia vezérigazgatóinak azonnal távozniuk kell
Magyar Péter a héten a Parlamentben kérdésre válaszolva arról beszélt: azért nem függesztették még fel az MTVA hírszolgáltatását, mert lehet, hogy a vezetők maguktól felmondanak.2026.05.31 20:55MTI
Miután bebizonyosodott, hogy a vezetők utasítására készültek a közmédiában a Tisza Pártot lejárató anyagok, Papp Dániel és Altorjai Anita vezérigazgatóknak azonnal távozniuk kell! - írta a miniszterelnök vasárnap közzétett Facebook-bejegyzésében.
Magyar Péter bejegyzéséhez csatolta az RTL Híradójának bejátszását és az rtl.hu oldalon megjelent összegzést, amelyben belső e-mailekre hivatkozva az olvasható, hogy az MTVA-nál jobboldali elemzők keresésére és a "tiszás energiaterv" napirenden tartására utasított a hírigazgató.
Az RTL Híradó birtokába került levelezések szerint Németh Zsolt a választás napján azt írta munkatársainak, hogy "csak a balos narratíva fut", ezért jobboldali megszólalókat kell keresni a részvételi adatok értelmezéséhez.
A kampányfinisben több üzenetben is kiemelt témává tették a Hírigazgatóság vezetői az Indexen megjelent, a Tisza állítólagos energiatervéről szóló cikket, és részletes szerkesztési iránymutatásokat adtak arra, milyen hangsúlyokkal jelenjen meg az ügy az állami hírműsorokban.
A Híradóban felidézték, hogy Magyar Péter a héten a Parlamentben kérdésre válaszolva arról beszélt: azért nem függesztették még fel az MTVA hírszolgáltatását, mert lehet, hogy a vezetők maguktól felmondanak.
"Mi adtunk egy esélyt, hogy távozzanak. Amennyiben ez nem történik meg ezen a héten, úgy elindítjuk a szükséges jogszabálymódosításokat" - mondta a miniszterelnök.
A hírműsorban elhangzott, hogy a héten költségvetési biztost neveztek ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és az Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) élére, miután az Országgyűlés illetékes bizottsága nem fogadta el a két intézmény 2005-ös költségvetési beszámolóját.
Az RTL Híradójában az is elhangzott, hogy keresték az e-mailek ügyében az MTVA-t, de nem kaptak választ a kérdéseikre.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 23:52 Magyar busz szenvedett balesetet Dél-Csehországban, többen megsérültek
- 22:53 Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet
- 20:55 Magyar Péter: a közmédia vezérigazgatóinak azonnal távozniuk kell
- 18:55 Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején
- 6:57 Nem fogadja el az építész a hatvanpusztai műemlék istálló épületeinek elbontása miatti elmarasztaló kamarai döntést
- 23:58 A Családi büszkeség menetével válaszol a Pride-ra a Mi Hazánk
- 20:53 Telex: Gyárfás Tamás ügyvédei perújítást kezdeményeztek a Fenyő-gyilkosság ügyében
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06