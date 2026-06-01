Belpolitika
Kátai-Németh Vilmos: át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert
A gyermekvédelem nagyon szenzitív ügy.2026.06.01 08:06MTI
Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert - jelentette ki a szociális és családügyi miniszter Szegeden, miután egyeztetett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel.
Kátai-Németh Vilmos, aki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem két órán át tárgyalt a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel, az MTI-nek azt mondta, az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket.
A gyermekvédelem nagyon szenzitív ügy - hangsúlyozta a politikus, aki ezért mindenkit arra kért, hogy az érintettek, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva jelenítsen meg bármit erről a témáról.
Kothencz János, a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak a miniszterrel. A gyermekvédelem helyzete mellett szó esett a rendőrség által egy Csongrád vármegyei intézményben történtek miatt indított nyomozásról is.
A szervezet az elmúlt években is nagyon komolyan vett minden ügyet, amelyben felmerült gyermekek bántalmazása - hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, ez a jövőben sem lesz másképp.
A főigazgató kifejtette, végig kell gondolniuk azt a módszertant, amellyel a gyermekbántalmazási ügyeket vizsgálják. Arra is törekedni kell, hogy a rendszer érzékenyebb legyen ezekre a témákra. Hozzáfűzte, ez szervezeti kultúra kérdése is.
Az államtól átvett feladatok esetén a szervezet nagyon sokszor találkozik olyan szemléleti örökséggel, amelyet évről évre alakítani kell, mindenekelőtt a gyermekek érdekében - mondta Kothencz János.
Rámutatott, fontos, hogy ezekben az ügyekben ne áldozathibáztatás legyen, hanem a gyermekek méltósága kerüljön minden elé.
A gyermekközpontú gyermekvédelem emberség kérdése - hangoztatta a főigazgató.
Ezen a területen, hasonlóan az elmúlt esztendőkhöz, nagyon következetesen, érzékenyen kell eljárni, de meg kell fontolni a módszertani változtatásokat, többéves ügyeket is érdemes még alaposabban kivizsgálni. Nemcsak a jelenre, az akut helyzetekre kell reagálni, hanem vissza is kell nézni - fogalmazott Kothencz János.
A rendőrség csütörtökön jelentette be, hogy öt embert gyanúsítottak meg gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések és egyéb bűncselekmények miatt; egyet őrizetbe is vettek.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:06 Kátai-Németh Vilmos: át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert
- 6:03 Egy napon belül kétszer is gyorshajtáson értek egy postásautót Mihálygergén
- 23:52 Magyar busz szenvedett balesetet Dél-Csehországban, többen megsérültek
- 22:53 Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet
- 20:55 Magyar Péter: a közmédia vezérigazgatóinak azonnal távozniuk kell
- 18:55 Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején
- 6:57 Nem fogadja el az építész a hatvanpusztai műemlék istálló épületeinek elbontása miatti elmarasztaló kamarai döntést
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06