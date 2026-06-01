Kátai-Németh Vilmos: át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert

Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert - jelentette ki a szociális és családügyi miniszter Szegeden, miután egyeztetett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel.



Kátai-Németh Vilmos, aki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem két órán át tárgyalt a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel, az MTI-nek azt mondta, az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket.



A gyermekvédelem nagyon szenzitív ügy - hangsúlyozta a politikus, aki ezért mindenkit arra kért, hogy az érintettek, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva jelenítsen meg bármit erről a témáról.



Kothencz János, a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak a miniszterrel. A gyermekvédelem helyzete mellett szó esett a rendőrség által egy Csongrád vármegyei intézményben történtek miatt indított nyomozásról is.



A szervezet az elmúlt években is nagyon komolyan vett minden ügyet, amelyben felmerült gyermekek bántalmazása - hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, ez a jövőben sem lesz másképp.



A főigazgató kifejtette, végig kell gondolniuk azt a módszertant, amellyel a gyermekbántalmazási ügyeket vizsgálják. Arra is törekedni kell, hogy a rendszer érzékenyebb legyen ezekre a témákra. Hozzáfűzte, ez szervezeti kultúra kérdése is.



Az államtól átvett feladatok esetén a szervezet nagyon sokszor találkozik olyan szemléleti örökséggel, amelyet évről évre alakítani kell, mindenekelőtt a gyermekek érdekében - mondta Kothencz János.



Rámutatott, fontos, hogy ezekben az ügyekben ne áldozathibáztatás legyen, hanem a gyermekek méltósága kerüljön minden elé.



A gyermekközpontú gyermekvédelem emberség kérdése - hangoztatta a főigazgató.



Ezen a területen, hasonlóan az elmúlt esztendőkhöz, nagyon következetesen, érzékenyen kell eljárni, de meg kell fontolni a módszertani változtatásokat, többéves ügyeket is érdemes még alaposabban kivizsgálni. Nemcsak a jelenre, az akut helyzetekre kell reagálni, hanem vissza is kell nézni - fogalmazott Kothencz János.



A rendőrség csütörtökön jelentette be, hogy öt embert gyanúsítottak meg gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések és egyéb bűncselekmények miatt; egyet őrizetbe is vettek.