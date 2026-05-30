Gyász
Karácsony Gergely: meghalt Kardos Péter főrabbi
Pár hete még a 90. születésnapján köszönthették.2026.05.30 12:56MTI
Meghalt Kardos Péter főrabbi - közölte a főpolgármester szombaton a Facebook-oldalán.
Karácsony Gergely felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszönthették Kardos Pétert, aki nyolcéves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját; túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Néhány éve "kiment a neonácik felvonulására", "közösségének nagy tiszteletű vezetőjeként állt elébük, hogy belenézzen a mai nácik szemébe".
Karácsony Gergely élete nagy ajándékának nevezte, hogy hallgathatta a főrabbi "nyugodt, mindig bölcs, gyakran humoros szavait".
Hozzátette: lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. "Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett" - fogalmazott Karácsony Gergely.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:56 Karácsony Gergely: meghalt Kardos Péter főrabbi
- 6:42 Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton
- 22:41 A Mediaworks felmondta szerződését a Népszavával
- 20:39 Öt embert gyanúsított meg, egyet őrizetbe is vett gyermekek elleni bűncselekmények miatt a rendőrség
- 18:37 A Mi Hazánk támogatja a képviselők fizetésének csökkentését
- 16:35 A Szuverenitásvédelmi Hivatal üdvözli a másodfokú döntést az Átlátszóval szembeni perben
- 14:34 Több helyszínen tart kutatásokat MNB-ügyben a nyomozó főügyészség
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06