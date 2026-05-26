Kormányváltás

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatói tisztségéből Hajdu Jánost

Magyar Péter május 27-vel felmentette Hajdu János tábornokot a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatói pozíciójából - tudatta a kormányfő kedd este a Facebook-oldalán.



Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.