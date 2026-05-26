Tarr Zoltán: költségvetési biztost kap az MTVA és az NMHH

A bizottság nem fogadta el a beszámolót, "sokféle olyan szempont merült fel, amely az NMHH, illetve az MTVA gazdálkodásával és működésével kapcsolatosan aggályokat fogalmazott meg".

2026.05.26 22:38MTI
 Költségvetési biztost kap a Médiaszolgáltatást-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) - tudatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedd este a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán videós bejegyzésében azt mondta, kedd délelőtt ülésezett az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága, amelynek a tárgysorozatában szerepelt az NMHH 2025. évi zárszámadása és beszámolója.

Hozzátette: a bizottság nem fogadta el a beszámolót, "sokféle olyan szempont merült fel, amely az NMHH, illetve az MTVA gazdálkodásával és működésével kapcsolatosan aggályokat fogalmazott meg".

Egyeztetve a pénzügyminiszterrel úgy döntöttek, hogy költségvetési biztost neveznek ki és küldenek az NMHH-hoz és az MTVA-hoz egyrészt annak érdekében, hogy a működést felügyelje, másrészt, hogy "ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely bármiféle kötelezettségvállalás vagy bárminek az elidegenítését jelentené és ezzel az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná" - mondta.

A költségvetési biztost a pénzügyminiszter küldi ki, de "mi, mint a kultúráért is felelős minisztérium is figyelni fogjuk a költségvetési biztos működését és beszámolóival mi is meg fogunk ismerkedni" - mondta.

A tárcavezető szerint a cél az, hogy "a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön és működésében ne csak a médiatörvény maradéktalan betartására, hanem a költségvetési fegyelem betartására is törekedjen".

