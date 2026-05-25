Gyász

Gyászol az ország - elpusztult Európa legidősebb hím jegesmedvéje Nyíregyházán

26 éves korában pusztult el Lloyd, a Nyíregyházi Állatpark legendás jegesmedvéje, aki rekordkorával különleges helyet foglalt el az európai állatkertek világában. 2026.05.25 19:00 ma.hu

Mély gyászba borult a Nyíregyházi Állatpark, miután elpusztult Lloyd, az intézmény ikonikus jegesmedvéje. A 26 éves állat Európa legidősebb hím jegesmedvéjének számított, életkora pedig messze meghaladta a vadon élő fajtársak átlagos élettartamát.



A természetben a jegesmedvék általában 15–18 évig élnek, ezért Lloyd igazi matuzsálemnek számított a szakemberek körében. Az állatpark közleménye szerint az elmúlt években már jól látszottak rajta az idősödés jelei: mozgása lassabb lett, egyre több pihenésre volt szüksége, aktivitása fokozatosan csökkent.



Az állatkert gondozói és állatorvosai folyamatosan figyelemmel kísérték egészségi állapotát, és minden körülményt igyekeztek az idős állat speciális igényeihez igazítani. Takarmányozását, környezetét és napi ellátását is úgy alakították ki, hogy a lehető legjobb életminőséget biztosítsák számára.



Az utóbbi hetekben azonban Lloyd állapota gyors romlásnak indult. A részletes vizsgálatok során előrehaladott daganatos elváltozásokat találtak a máján, ezért az állatorvosok végül az eutanázia mellett döntöttek, hogy megkíméljék az állatot a további szenvedéstől.



Lloyd nemcsak a látogatók egyik legnagyobb kedvence volt, hanem zoológiai szempontból is különleges jelentőséggel bírt. Az állatpark szerint története jól mutatta, milyen fontos szerepe van a modern állatkerti állatgyógyászatnak és az idős állatok tudományos alapú gondozásának.



A szakemberek ugyanakkor kiemelték: Lloyd genetikai öröksége tovább él. 2024-ben született utódai révén génállománya a jövőben is hozzájárulhat az európai állatkerti jegesmedve-populáció genetikai sokféleségének megőrzéséhez.



A legendás jegesmedve halála sok látogatót megrendített, hiszen Lloyd hosszú éveken át az állatpark egyik legismertebb és legkedveltebb lakója volt.