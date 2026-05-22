Ipari katasztrófa
Halálos robbanás a MOL tiszaújvárosi üzemében
Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a tragédiát a közösségi oldalán, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal.2026.05.22 09:36ma.hu
Súlyos ipari baleset történt a tiszaújvárosi üzemében, ahol robbanás rázta meg a létesítményt. Az első információk szerint egy ember életét vesztette, többen pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.
A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, mentők és katasztrófavédelmi egységek.
A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot. Információk szerint a robbanás az üzem egyik technológiai egységében történhetett.
A történtek súlyosságát jelzi, hogy energetikáért felelős miniszter is a helyszínre indult, valamint úton van, a MOL elnök-vezérigazgatója is.
A környéken élők több kilométerre hallható detonációról számoltak be, miközben a gyár térségében sűrű füst emelkedett a magasba.
A tiszaújvárosi üzem a MOL egyik kiemelt ipari létesítménye, ahol jelentős vegyipari és energetikai tevékenység zajlik. Az ilyen típusú üzemekben különösen szigorú biztonsági előírások vannak érvényben, ezért a vizsgálat várhatóan azt is feltárja majd, mi vezethetett a tragédiához.
A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az esetleges környezeti veszélyről vagy az üzem működésének leállításáról.
Azóta kiderült már, hogy az Olefin-1 veszélyes üzemében történt a robbanás ma reggel a karbantartás utáni újraindításkor. Az elsődleges információk alapján egy ember életét vesztette, 7 fő súlyos égési sérülést szenvedett.
Az üzem oltása folyamatban van.
A megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért.
Az elhunyt családjának őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívánunk.
