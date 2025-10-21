Ipari baleset

Tűz ütött ki a MOL-finomítóban

A polgármestert faggatja a lakosság a brutális füst miatt.

Kérdés-cunamira ébredt a polgármester, Csőzik László. Rengetegen kérdezték, hogy mi történt Szazhalombattán, a MOL-finomítóban. Egyeztetett a Katasztrófavédelemmel és legutóbb már hivatalos tájékoztatást is kapott:

"Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy 2025. október 20-án, hétfő éjjel tűz ütött ki a MOL Dunai Finomító AV3-as üzemében.

A MOL létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen. A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető.

A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.

A MOL mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa.

Tisztelettel,

Mathisz Zsolt
MOL DS Termelés igazgató"

