Ipari baleset
Tűz ütött ki a MOL-finomítóban
A polgármestert faggatja a lakosság a brutális füst miatt.2025.10.21 07:21ma.hu
Kérdés-cunamira ébredt a polgármester, Csőzik László. Rengetegen kérdezték, hogy mi történt Szazhalombattán, a MOL-finomítóban. Egyeztetett a Katasztrófavédelemmel és legutóbb már hivatalos tájékoztatást is kapott:
"Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy 2025. október 20-án, hétfő éjjel tűz ütött ki a MOL Dunai Finomító AV3-as üzemében.
A MOL létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen. A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető.
A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.
A MOL mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa.
Tisztelettel,
Mathisz Zsolt
MOL DS Termelés igazgató"
